Sudtirol-Sampdoria, Donati: «Dobbiamo resettare subito e ripartire»

Al termine del match tra Sudtirol e Sampdoria, terminato con la vittoria per 3-1 da parte dei biancorossi, ha parlato in conferenza stampa il mister dei blucerchiati Massimo Donati, il quale ha commentato la rocambolesca sconfitta dei suoi. Queste le sue parole estratte da “SampNews24.com”:

«Una partita difficile da commentare, perché eravamo sotto 3-0 con i primi due gol nati da rimessa laterale, mentre sul terzo il portiere si è spostato. Commentare diventa veramente difficile: abbiamo tirato 18 volte in porta, ma abbiamo fatto un solo gol. Quando la partita si indirizza così diventa davvero impossibile rimediare. Mi spiace soprattutto per come sono arrivati i gol, perché tatticamente non vedevo grossi problemi. Però si sa che il Sudtirol è bravo in queste cose. Noi non siamo stati bravi in quelle situazioni. Dobbiamo resettare subito e ripartire. Anche perché non ci sono altre alternative. La delusione per come è arrivata la sconfitta durerà un paio di giorni, ma poi si ripartirà perché non abbiamo alternative. Ripeto: la sconfitta è arrivata in modo strano, con gol assurdi da prendere, e dobbiamo essere più incisivi sottoporta».