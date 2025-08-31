Serie B: pari tra Bari e Monza. Nessun gol in Modena-Avellino. I risultati parziali

Agosto 31, 2025

Si sono appena conclusi i primi tempi dei due match della domenica sera di Serie B. Nel big match del San Nicola vanno al riposo in parità Bari e Monza: dopo il gol del vantaggio dei brianzoli firmato da Dany Mota nei primi minuti della partita, pareggiano i conti i galletti al 16′ con il gol di Gabriele Moncini, che riporta il risultato in parità. Parziale senza reti e con poche emozioni invece nel match tra Modena e Avellino, con le due formazioni che non hanno ancora impegnato i portieri avversari.

Bari-Monza 1-1

Modena-Avellino 0-0

