Serie A: il Verona resiste agli al Milan. A San Siro il primo tempo termina a reti inviolate

Primo tempo a reti inviolate a San Siro, dove si sta giocando il match della 25esima giornata di Serie A tra Milan e Verona. Quarantacinque minuti molto fisici che ha costretto il Verona a spendere alcuni cartellini gialli per fermare le pericolose ripartenze dei rossoneri. Infatti Coppola, Niasse e Bradaric sono già finiti nel taccuino dell’arbitro. Per quanto riguarda le occasioni create, un timido tentativo a inizio gara di Duda mette in difficoltà Maignan, al quale sfugge la palla e regala un corner. Montipò, invece, ha compiuto pochi interventi ma è decisivo su una conclusione dalla distanza di Reinders. Nel finale del primo tempo Gimenez (al quale viene è stato annullato un gol per fuorigioco) serve Musah, il quale spreca il rigore in movimento e spedisce alto.

Continue Reading