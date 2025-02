Bari-Cremonese, Longo: «Vazquez ha detto nero di m***a Dorval. Inaccettabile parlare ancora di razzismo»

Moreno Longo, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro la Cremonese, soffermandosi sui presunti insulti razzisti di Franco Vazquez rivolti a Dorval al triplice fischio:

«Mi assumo le responsabilità di quello che dico. Vazquez ha detto a Dorval n***o di merda. Nel 2025 parlare ancora di razzismo è un qualcosa di inaccettabile. Non si può stare in silenzio, questa cosa va sottolineata. È una cosa che spero possa finire al più presto per tutti. Siamo tutti vicini a Dorval, non è la prima volta che capita. E’ un ragazzo sensibile e con grandi valori».

Sulla partita: «Quando si gioca c’è anche l’avversario, soprattutto se di qualità come la Cremonese. Non è facile condurre il gioco per 90′, nel primo tempo abbiamo faticato perché non siamo riusciti a sviluppare il tipo di partita che abbiamo preparato. Nella ripresa c’è stato un buon ingresso di Bonfanti e Lella. Il calcio è uno sport di squadra, a volte ne bastano due o tre sottotono per vedere una partita rispetto a un’altra. Noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che la squadra abbia avuto carattere, il gol subito poteva tagliarci le gambe, mentre loro non hanno perso la testa e sono rimasti lucidi fino alla fine».