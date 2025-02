Bari-Cremonese: insulti razzisti di Vazquez a Dorval? La Procura indaga

Momenti tesi al fischio finale di Bari-Cremonese, match della 26esima giornata di Serie B terminato 1 a 1. Vari uomini più mister Longo hanno trattenuto a fatica Mehdi Dorval, giocatore biancorosso, è apparso visibilmente nervoso e quasi in lacrime in quanto, dalle prime ricostruzioni ,avrebbe ricevuto insulti razzisti da parte di Franco Vazquez. Il centrocampista grigiorosso Pickel si è avvicinato per chiarire, ma il difensore del Bari ha rifiutato le spiegazioni. Sul caso – riporta PianetaBari.com – indaga la Procura, che ha annotato quanto accaduto al termine della partita.

