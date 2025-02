Spal, momenti di follia: gruppo di 50 ultras fa irruzione al centro di allenamento

Tanta paura in casa Spal per quanto avvenuto oggi pomeriggio, sabato 15 febbraio. Presso il centro sportivo del club emiliano, un gruppo di circa cinquanta ultras a volto coperto ha fatto irruzione durante l’allenamento, rivolgendo minacce ai calciatori per poi tentare anche un’aggressione nei loro confronti. In pochi minuti, la situazione è degenerata: come riporta Estense.com sono stati lanciati oggetti e persino alcune sbarre metalliche, ma fortunatamente non si registrano feriti tra giocatori e staff tecnico. Dopo circa dieci minuti, gli ultras si sono dileguati rapidamente, lasciando sotto shock i presenti, tra cui alcuni genitori che stavano assistendo agli allenamenti delle giovanili.

