Bari-Cremonese, Benali: «Ho visto Dorval piangere, Vazquez ha detto cose gravi»

In queste ore tiene banco il caso Franco Vazquez, accusato di aver rivolto insulti razzisti a Mehdi Dorval al termine di Bari-Cremonese, gara della 26esima giornata terminata 1 a 1. Nel post-partita, il centrocampista dei biancorossi, Amhad Benali, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Voglio essere vicino a Dorval, è diventato un punto di riferimento per tutti, rendendo in un modo che neanche lui aspettava. Mi tocca perché lo ritengo un fratellino, vederlo piangere in mezzo al campo mi ferisce, nel 2025 nessuno può aspettarsi queste cose, è la seconda volta che accade in questo campionato. Non possono succedere in mezzo al campo. Dette cose gravi».