Bari-Cremonese, Stroppa: «Insulti razzisti a Dorval da parte di Vazquez? Se è vero ha sbagliato»

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 contro il Bari, soffermandosi anche sui presunti insulti razzisti di Franco Vazquez nei confronti di Dorval:

«Mi girano le scatole, c’è stato nel secondo tempo un tiro di Benali, il resto abbiamo fatto tutto da soli, compreso il loro gol. Una autorete così a tempo scaduto è un peccato, eravamo in vantaggio dopo aver creato tanto. Bisogna buttarla dentro, non ci siamo riusciti. È un disco che si ripete, ma devo guardare al lato positivo. Peccato perché avremmo accorciato maggiormente sulla terza. Insulti di Vazquez a Dorval? Se è stato qualcosa di grave mi dispiace, io non ero in campo. Franco è un bellissimo ragazzo, quelle sono fasi concitate, ma ovviamente se è vero queste sono cose che non vanno fatte, ci scusiamo».