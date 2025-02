Serie A, il Milan vince 1 a 0 contro il Verona: decisiva la prima rete a San Siro di Gimenez. La classifica aggiornata

Tre punti per continuare a inseguire il quarto posto. A San Siro il Milan trionfa 1 a 0 contro il Verona grazie alla rete di Santiago Gimenez e si aggiudica il match valido per la 25esima giornata, volando così a -5 dalla zona Champions League, ma con la gara contro il Bologna ancora da recuperare. Primo tempo molto intenso e con poche emozioni, con la sola parata di Montipò su Reijnders da annotare oltre all’occasione divorata da Musah al 45′. Nella ripresa i rossoneri provano ad accelerare i ritmi e trovano il vantaggio con il neo-acquisto messicano: palla di Jimenez per Leao, tocco per la punta numero sette e primo gol a San Siro per l’ex Feyenoord, a cui viene anche annullata una rete durante la prima frazione di gioco. Con il minimo sforzo, dunque, il Milan conquista un successo che vieta al Verona di ottenere punti in ottica salvezza.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 56 punti

Inter – 54 punti

Atalanta – 51 punti

Lazio – 46 punti

Juventus – 43 punti

Fiorentina – 42 punti

Milan – 41 punti

Bologna – 41 punti

Roma – 34 punti

Udinese – 30 punti

Torino – 28 punti

Genoa – 27 punti

Cagliari – 25 punti

Lecce – 24 punti

Verona – 23 punti

Como – 22 punti

Empoli – 21 punti

Parma – 20 punti

Venezia – 16 punti

Monza – 13 punti