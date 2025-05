Serie A: il Venezia resiste alla Fiorentina, reti inviolate all’intervallo

Termina sul risultato di 0 a 0 il primo tempo di Venezia-Fiorentina, uno dei due posticipi del lunedì della 36esima giornata di Serie A. Se da un lato i padroni di casa sono alla ricerca di punti pesanti in ottica salvezza, i viola dovranno riscattare la delusione post eliminazione dalla Conference per restare in corsa per la qualificazione all’Europa. La partenza sembra essere di buon auspicio per i veneti, che provano subito a mettere in difficoltà gli avversari ma senza creare occasioni pericolose. I ragazzi di Raffaele Palladino reagiscono e crescono minuto dopo minuto, costringendo il Venezia a disputare una prima frazione di gioco molto solida. I toscani, tuttavia, non riescono a incidere e non impegnano seriamente Radu che, al 30′, è reattivo sulla conclusione di Fagioli, mentre al 45′ si salva sulla conclusione di Ndour che sfiora l’incrocio. Nella ripresa, ad entrambe le formazioni, servirà di più per fare risultato.

Continue Reading