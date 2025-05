Brunori rivive la cavalcata Playoff 2022: «Viaggio bellissimo, eravamo un gruppo unito»

Sono iniziate le gare valevoli per i Playoff di Serie C. La Lega pro ha voluto ripercorrere la straordinaria cavalcata dei rosanero di Silvio Baldini che nel 2022 sono riusciti a trovare la promozione in Serie B. Matteo Brunori si è espresso proprio ai canali della Lega per ripercorrere quelle magiche giornate:

«Sono stati un viaggio bellissimo, eravamo un gruppo unito e ci volevamo tutti bene. Avevamo una consapevolezza forte che Baldini ci aveva trasmesso. Avevamo la voglia di portare un risultato importante a casa, si era creato un entusiasmo fortissimo anche con i tifosi. C’era un’energia bellissima, la sera prima con il mister non facevamo il ritiro e stavamo a casa di un compagno tutti insieme. Il giorno della finale era una bolgia e sapevamo di portare a casa la vittoria perché c’era un’energia forte tra di noi. Ho ancora i brividi a ripensare a quel giorno lì, auguro a tutti di vivere un giorno così».