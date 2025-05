Girona, Michel: «Ricoverato per una trombosi alla gamba. Ora sto bene ed è il momento di tornare»

Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di salute di Michel, tecnico del Girona ricoverato negli ultimi giorni. L’allenatore degli spagnoli tornerà in panchina domani, martedì 13 maggio, per la sfida importantissima contro il Valladolid, in cui i catalani potrebbero avvicinarsi notevolmente alla salvezza.

Michel, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul suo ricovero e sui prossimi impegni del Girona:

«Come sapete, ho avuto un problema di salute. Mi è stata diagnosticata una trombosi venosa profonda alla gamba sinistra e sono stato ricoverato per degli accertamenti. Ora va tutto bene, sono stato dimesso domenica. Ora è il momento di tornare alla normalità, di dedicarmi a ciò che mi appassiona, ovvero l’allenamento. Alla Clinica Bofill mi sono sentito a casa e voglio ringraziare tutti per i messaggi che ho ricevuto. Salvezza? So cosa ci aspetta. Col Maiorca ho visto una squadra che ha fatto calcio e dato l’anima per necessità. La necessità ci ha resi molto concentrati. Contro il Villarreal a volte non è successo. È stato molto difficile seguire la partita dalla clinica, ma la squadra era in buone mani. Abbiamo bisogno di altri 4 punti per essere al sicuro. Domani sarà una partita molto difficile e molto complicata, perché il Valladolid è una squadra molto forte. Solo se daremo la nostra versione migliore resteremo in Prima Divisione».