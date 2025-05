Serie B: Brunori eletto “Player of the Week” della 38ª giornata

La doppietta di Matteo Brunori contro il Frosinone ha permesso al Palermo di raggiungere i playoff nella sfida di venerdì 9 maggio, valida per la 38esima giornata di Serie B. Il capitano rosanero, oltre ad aver realizzato due gol pesantissimi, ha sfornato una prestazione da vero leader che non è passata inosservata. Infatti, attraverso i propri canali social, la Lega Serie B ha nominato il numero 9 dei siciliani come “Player of the Week” dell’ultimo turno: