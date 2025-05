Possanzini presenta Mantova-Catanzaro: «Niente calcoli, dobbiamo pensare solo a vincere»

In occasione dell’ultima giornata di Serie B, tutta in programma alle ore 20:30 di domani sera, martedì 13 maggio, il Mantova giocherà in casa contro il Catanzaro con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Il tecnico dei virgiliani, Davide Possanzini, ha parlato così in

conferenza stampa:

«E’ stato un bene avere solo pochi giorni di distanza tra una partita e l’altra. C’è serenità, ma anche tanta voglia di scendere in campo e giocare. Ci stiamo allenando bene e vogliamo che sia una serata di gioia. Siamo consapevoli che si deciderà tutto in novanta minuti. Abbiamo sempre creduto nel nostro progetto: fare calcio per vincere. Ed anche domani sarà così! I ragazzi sono carichi, pronti a dare tutto, io spero di restare tranquillo, senza lasciarmi prendere dall’agitazione».

Sul Catanzaro: «E’ un club modello, un esempio da seguire per fare un buon calcio, in prospettiva, anche in questa serie. Hanno avuto coraggio e forza di credere nelle proprie idee e sono lì in alto, non per caso, e per il secondo anno consecutivo sono ai playoff. Motivazioni? Anche noi ovviamente ne abbiamo, siamo ad un passo dal traguardo che abbiamo inseguito per tanto tempo: è un tesoro da custodire con qualsiasi forza».

Infine, un’analisi dello stato d’animo del gruppo: «Tensione? Normale che ci sia, siamo persone fatte di carne ed ossa. Ma è anche l’aspetto di questo lavoro che ti fa sentire vivo. A chi scenderà in campo ho detto di godersi la partita e lo spettacolo che ci sarà sugli spalti. Le partite delle altre? Certo che ci sarà curiosità, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo che con un risultato positivo, non ci sarà bisogno di aspettare nessun’altra notizia».