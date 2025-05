Serie A: il Genoa rallenta il Napoli, al “Maradona” il match termina 2-2. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo della sfida di Serie A tra Napoli e Genoa con inizio ore 20.45. Il Napoli cerca fin dai primi minuti di imporsi sul Genoa che però ha un approccio molto propositivo. Sull’asse McTominay-Lukaku i partenopei riescono a trovare la rete del vantaggio.

Gli uomini di Vieira però non hanno alcuna paura, e cercano di far male alla difesa napoletana. Il gol arriva Ahanor che al 32′ di testa sfrutta alla perfezione il cross di Messias. All’intervallo è 1-1. Nella ripresa, il Napoli riesce a trovare la rete del vantaggio grazie a Raspadori. Il Genoa però non molla e con Vasquez di testa, trova la rete del 2-2.

CLASSIFICA

Napoli – 78

Inter – 77

Atalanta – 68

Juventus – 64

Lazio – 64

Roma – 63

Bologna – 62

Milan – 60

Fiorentina – 59

Como – 48

Torino – 44

Udinese – 42

Genoa – 39

Cagliari – 33

Verona – 32

Parma – 32

Lecce – 27

Venezia – 26

Empoli – 23

Monza – 15