Corriere dello Sport: “Palermo, spinta Brunori L’obiettivo è Miccoli”

Un Palermo proiettato mentalmente verso i playoff ritrova il miglior Brunori, e con lui anche una fetta delle proprie ambizioni. In un contesto ambientale complesso, i rosanero cercano certezze: la doppietta messa a segno dal capitano nella sfida contro il Frosinone ha riacceso l’entusiasmo e ha offerto a Dionisi un punto fermo da cui ripartire. Come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i gol dell’italo-brasiliano rappresentano una risorsa preziosa per una squadra che, seppur dalle retrovie, vuole tentare la scalata ai playoff promozione.

La gara casalinga contro la Carrarese in programma domani sera sarà un banco di prova importante, utile per misurare la tenuta mentale e tecnica della squadra in vista del preliminare del 17 maggio. Brunori, con i suoi 9 gol in campionato – 8 dei quali segnati nel 2025 – ha raggiunto Pohjanpalo in vetta alla classifica marcatori rosanero. Il digiuno dell’attaccante finlandese è stato infatti compensato dal risveglio del numero 9, che sembra aver finalmente lasciato alle spalle il momento di appannamento vissuto a fine 2024.

L’ex Pescara ha così colto un’occasione d’oro per rimettersi al centro del progetto: come riportato ancora dal Corriere dello Sport, la sua doppietta contro il Frosinone è la prima della stagione, la nona da quando veste la maglia rosanero. Con 75 reti complessive (72 in campionato), Brunori si avvicina al record di Fabrizio Miccoli, miglior marcatore della storia del club, distante ora soltanto sei gol.

Nel frattempo, dalla seduta di allenamento di ieri a Torretta, emerge che Ceccaroni ha lavorato in gruppo ma dovrebbe essere gestito con prudenza in ottica spareggi, mentre Magnani resta ancora ai box. Il club ha inoltre espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Enzo Ferrari, figura storica del Palermo: da giocatore tra il 1968 e il 1972, e da tecnico protagonista della promozione in Serie B nel 1990-91.