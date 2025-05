Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Ranocchia in regia, sfida a tre dietro Finotto

Domani sera il Barbera sarà il teatro dell’ultima partita della stagione regolare per il Palermo, che affronterà la Carrarese con in testa già i playoff. Come riportato dal Corriere dello Sport, Dionisi dovrà fare a meno dello squalificato Blin, e per sostituirlo in mezzo al campo è in vantaggio Filippo Ranocchia, pronto a dirigere il traffico in cabina di regia. Sulla trequarti, invece, dovrebbe essere Verre a vincere il ballottaggio con Segre, mentre Di Mariano insidia Pierozzi sulla corsia destra.

La probabile formazione dei rosanero, secondo le indicazioni del quotidiano sportivo, prevede un 3-4-2-1 con Audero tra i pali, Diakité, Baniya e Nikolaou in difesa. A centrocampo spazio a Di Mariano e Lund sulle fasce, con Gomes e Ranocchia centrali. Sulla linea dei trequartisti agiranno Verre e Brunori, a supporto del finlandese Pohjanpalo.

PALERMO (3-4-2-1):

Audero; Diakité, Baniya, Nikolaou; Di Mariano, Gomes, Ranocchia, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Sirigu, Desplanches, Buttaro, Ceccaroni, Pierozzi, Vasic, Segre, Di Francesco, Insigne, Henry, Le Douaron.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Sul fronte opposto, la Carrarese di Calabro si presenterà con un undici competitivo, con Torregrossa e Cherubini a supporto dell’unica punta Finotto. Come riporta ancora il Corriere dello Sport, torna a disposizione Fiorillo dopo la squalifica, ma tra i pali dovrebbe essere confermato Bleve, in vantaggio su Ravaglia.

CARRARESE (3-4-2-1):

Bleve; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Torregrossa; Finotto.

A disposizione: Ravaglia, Fiorillo, Coppolaro, Fontanarosa, Milanese, Melegoni, Capezzi, Belloni, Giovane, Bouah, Shpendi, Cerri.

Allenatore: Antonio Calabro.

Il match, in programma domani sera, rappresenta per il Palermo l’occasione per consolidare la preparazione in vista del preliminare playoff del 17 maggio, mentre per la Carrarese sarà una prova di prestigio su un palcoscenico importante.