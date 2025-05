Ex Palermo: Baldini riparte da Livorno? Le ultime

Il Livorno guarda al futuro e potrebbe ripartire da un nome noto per la direzione sportiva: Mattia Baldini è il profilo individuato per costruire la nuova fase del club amaranto. Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, sono in corso contatti concreti tra le parti, con la trattativa che nelle prossime ore potrebbe compiere passi decisivi.

Figlio dell’ex dirigente della Roma Franco Baldini, Mattia ha già maturato esperienze significative tra Sampdoria e Palermo, e rappresenta un’opzione che il Livorno, neopromosso in Serie C, considera con grande interesse per rinforzare la propria area tecnica.

Secondo quanto scrive ancora Alaimo su TMW, la promozione tra i professionisti ha acceso i riflettori sulla necessità di strutturarsi anche fuori dal campo. Il possibile arrivo di Baldini, infatti, sarebbe il primo tassello strategico per affrontare con ambizione la prossima stagione.