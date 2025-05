Catania-Pescara, Baldini: «Sono intervenuto emotivamente. Oggi abbiamo avuto coraggio»

Il Pescara ha espugnato il Massimino. Nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C, Merola all’86’ ha gelato i tifosi etnei. Al termine della sfida è intervenuto l’ex tecnico rosanero Silvio Baldini:

«La squadra si è comportata benissimo. Avevamo davanti una quadra forte con uno stadio unico. I miei ragazzi hanno giocato senza paura, sereni. Mercoledì il nostro pubblico dovrà darci una mano per passare il turno. A fine primo tempo ho detto alla squadra che se non avessimo aggredito il Catania, in un modo o nell’altro avrebbero trovato una soluzione per fare gol. Ma non sono intervenuto tatticamente ma emotivamente. Oggi abbiamo avuto coraggio. Mercoledì dobbiamo entrare all’Adriatico pensando che questa partita l’abbia vinta il Catania, altrimenti non passiamo il turno. Non ci dobbiamo cullare sulla vittoria. Abbiamo avuto fortuna, sì ma è una fortuna meritata per come l’abbiamo preparata e studiata. I complimenti addormentano, sono come sonniferi».