Ex rosa, Donati: «Avuta qualche chiacchierata. Non vedo l’ora di ripartire»

Massimo Donati si prepara a ripartire dalla panchina. L’ex rosanero, è reduce dall’esperienza in Grecia, all’Athens Kallithea, ed è pronto a sedersi su una panchina italiana. L’ex Legnago Salus si è detto pronto per una nuova avventura dai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

«Non vedo l’ora di ripartire. C’è già stata qualche chiacchierata. Sono carico come sempre. Bari? Dispiace. Perché la squadra è buona. Bari la conosco bene: il tifoso vuole vedere che la squadra dà tutto e sputi sangue, probabilmente non l’hanno vista. Il Bari non può stare fuori dai playoff. Spero che vada sempre meglio».