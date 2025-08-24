Serie A: il Como batte la Lazio. Pari Cagliari in extremis. I risultati finali

Si sono da poco conclusi i due match delle 18.30 di Serie A. Il Como supera facilmente la Lazio con le reti di Douvikas e Nico Paz, e si aggiudica questa prima giornata di campionato, festeggiando davanti i propri tifosi . Beffata nel finale invece la Fiorentina, che deve accontentarsi del pari in questo esordio contro il Cagliari. Per i viola in gol Rolando Mandragora, mentre per i sardi firma il gol del pareggio Sebastiano Luperto.

Di seguito i risultati del match:

Como- Lazio 2-0

Cagliari- Fiorentina 1-1