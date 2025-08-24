Coppa Italia Serie D, Athletic Club Palermo eliminato: il Milazzo passa 3-1

Termina al turno preliminare l’avventura dell’Athletic Club Palermo in Coppa Italia Serie D. La formazione di Emanuele Ferraro è stata sconfitta 3-1 dal Milazzo sul campo neutro dello stadio “Fresina” di Sant’Agata di Militello. Decisiva la doppietta di Bosetti e la rete di Greco; inutile, per i nerorosa, il gol di Faccetti nel primo tempo.

Il match si apre con un Milazzo subito pericoloso: al 3’ Bosetti impegna Greliak con un colpo di testa ravvicinato. L’Athletic risponde poco dopo con Faccetti, ma Mileto è attento. Al 18’ i mamertini sbloccano il risultato: errore in uscita dei palermitani, Bosetti recupera e davanti a Greliak non perdona. La squadra di Ferraro reagisce con coraggio e al 39’ trova il pari: punizione dalla destra, sponda di Micoli e tap-in vincente di Faccetti. Ma prima dell’intervallo arriva la nuova fiammata del Milazzo: schema su calcio piazzato, ancora Bosetti firma il 2-1.

Nella ripresa l’Athletic Club Palermo parte forte e sfiora il pareggio con Bonfiglio, il cui tiro dalla distanza colpisce due volte il palo senza varcare la linea. Episodio sfortunato che costa caro: sul ribaltamento di fronte, Greco finalizza una ripartenza orchestrata da Bosetti e porta il Milazzo sul 3-1. Da lì in avanti i ritmi si abbassano, con i tentativi di Concialdi e Micoli neutralizzati da Mileto.

A fine gara il tecnico nerorosa Emanuele Ferraro non ha nascosto la delusione: “Mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto nella gestione delle uscite da dietro. Abbiamo commesso errori evitabili, ma sapevamo che il lavoro da fare è ancora tanto. Adesso pensiamo al campionato: vogliamo farci trovare pronti contro il Messina”.

Per l’Athletic Club Palermo, dunque, archiviata la parentesi Coppa Italia, è già tempo di proiettarsi al debutto storico in Serie D: appuntamento domenica 7 settembre alle ore 15 allo stadio “Franco Scoglio” per la sfida contro il Messina.