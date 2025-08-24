Non c’è spazio nel calendario: “RINUNCIAMO ALLA SUPERCOPPA” | Esplode il caso in serie A

Caos in serie A: una squadra, visto il poco spazio nel calendario, è pronta a rinunciare alla Supercoppa per i troppi impegni.

Scoppia un vero e proprio caso in serie A, con una squadra che ha rinunciato a partecipare alla Supercoppa. Una decisione importante e significativa, che escluderà dal torneo una delle compagini più rappresentative e competitive dell’intero Paese. Una scelta inaspettata che ha sollevato non poche polemiche.

Alla base della decisione ci sarebbe la mancanza di spazio all’interno del calendario della squadra, per preparare la competizione. La squadra ha preso parte all’ultimo Mondiale per Club e non ha avuto il tempo di riposare e riprendere con la solita preparazione estiva per poi disputare la Supercoppa.

E allora, per evitare eventuali infortuni e giocatori eccessivamente stressati in futuro visti i tanti impegni, si è deciso di non prendere parte alla manifestazione. Dunque è ritornato in auge il tema che riguarda i troppi impegni delle varie squadre di club e dei giocatori costantemente sotto stress.

Nelle ultime stagioni si è parlato intensamente di questo fenomeno e si sta cercando di trovare una soluzione. Il calcio sta diventando sempre più un business e le società oramai, da tempo, ragionano da aziende. Questo vuol dire mantenere il bilancio positivo e può costringere a partecipare a più tornei.

Un business senza fine

Alla base quindi ci sarebbe la volontà di ricevere premi in denaro per aumentare il budget a disposizione dei club oltre all’obiettivo di esportare la propria immagine anche in Paesi differenti per accrescere il brand.

Ma molto spesso le decisioni prese dalle società cozzano con le volontà dei calciatori stessi che si vedono costretti a stressare eccessivamente il proprio corpo. Ed è questo l’ultimo caso preso in esame: la rinuncia alla Supercoppa è significativa e continuerà a essere un tema centrale nelle prossime settimane.

La decisione

La Supercoppa d’Arabia Saudita è iniziata con una rinuncia pesante: l’Al Hilal, dopo il Mondiale per Club, ha deciso di non partecipare per mancanza di tempo nella preparazione. Una scelta che ha fatto discutere, soprattutto perché si tratta della squadra campione d’Asia, costretta così a cedere il posto all’Al Ahli secondo quanto riportato da TMW.

L’assenza del club di Riad priva il torneo di una delle protagoniste più. Al posto dell’Al Hilal, l’Al Ahli ha raccolto l’invito e proverà a sfruttare l’occasione. Nonostante la cessione di Gabri Veiga, la squadra ha rinforzato la rosa con Millot e può contare su stelle come Mahrez e Toney. Vedremo come si evolverà la vicenda e se in futuro si cercherà una soluzione per evitare rinunce.