ECCO IL VICECAPITANO: lo ha deciso il c.t. della Nazionale | Ufficiale la lista dei convocati

Il commissario tecnico della Nazionale alla fine ha scelto: ecco chi sarò il vicecapitano della squadra. Spunta la lista dei convocati.

Il commissario tecnico della Nazionale ha preso una decisione importante in vista dei prossimi impegni della squadra. Non a caso, oltre alla lista ufficiale dei convocati, ha reso noto quello che sarà il vicecapitano della formazione per le prossime gare che vedranno impegnata la compagine.

Una decisione importante quella presa dal ct, dettata anche dalla rinuncia di un giocatore che non prenderà parte alle prossime trasferte e che ha lasciato in questi giorni gli allenamenti per fare ritorno a casa. Una scelta inaspettata che ha spiazzato tutti. Ma il tecnico ha subito metabolizzato.

E adesso il commissario tecnico si potrà affidare a un profilo di spessore. Un vicecapitano che potrebbe addirittura essere capitano vista la sua lunga esperienza e il suo ricco palmarès. Il giocatore è pronto ad aggiungere un altra competizione importante all’interno del proprio, già ricco, curriculum.

Nel corso della prossime giornate ci saranno test importanti prima della tanto attesa competizione. Le due gare in programma nei prossimi giorni potranno dare risposte definitive sulle scelte della formazione titolare.

I meccanismi ben oleati

Il ct sta lavorando con il gruppo da oramai diverse settimane e la squadra sta cercando di trovare i giusti meccanismi per dare il massimo sul terreno di gioco. Con tutti gli ingranaggi ben oleati e funzionanti, la Nazionale potrebbe magari arrivare sino in fondo al torneo e regalare emozioni ai propri supporters.

L’arrivo in gruppo di quello che sarà il nuovo vicecapitano ha portato nuova linfa e tanta esperienza a un gruppo che promette di regalare spettacolo. Bisognerà attendere ancora qualche giornata e poi si potrà vedere la formazione in azione.

Il nuovo vicecapitano

Stiamo parlando della Nazionale italiana di Basket che si appresta ad affrontare EuroBasket 2025. “Ringrazio sentitamente Luca per il suo solito impegno e per l’entusiasmo e la serietà che ha messo in ogni singolo allenamento dal 23 luglio. Come sempre questo è il momento più complicato per me e vorrei non dover mai affrontare queste scelte. Gli auguro il meglio per la stagione. È parte integrante di questo splendido gruppo anche se non sarà fisicamente con noi all’Europeo”. Queste le parole del ct Pozzecco riportate da Sky Sport che ha quindi accolto Gallinari che sarà il vicecapitano della squadra.

Darius Thompson, Marco Spissu, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Momo Diouf, Riccardo Rossato, Nikola Akele, Alessandro Pajola. Questa la lista dei convocati da Gianmarco Pozzecco.