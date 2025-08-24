Sampdoria, possibile scambio di difensori con il Venezia

La Sampdoria è a lavoro in questa parte finale di mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i blucerchiati stanno riflettendo su un possibile scambio di difensori con il Venezia.

Due i difensori coinvolti nello scambio: il centrale croato del Venezia Marin Sverko, e il terzino dei blucerchiati Nicholas Ioannou. La trattativa è al momento in fase primordiale e non c’è ancora nulla di definito.