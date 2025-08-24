Sampdoria, possibile scambio di difensori con il Venezia

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

La Sampdoria è a lavoro in questa parte finale di mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i blucerchiati stanno riflettendo su un possibile scambio di difensori con il Venezia.

Due i difensori coinvolti nello scambio: il centrale croato del Venezia Marin Sverko, e il terzino dei blucerchiati Nicholas Ioannou. La trattativa è al momento in fase primordiale e non c’è ancora nulla di definito.

Ultimissime

Sampdoria, possibile scambio di difensori con il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Serie A: il Como batte la Lazio. Pari Cagliari in extremis. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Coppa Italia Serie D, Athletic Club Palermo eliminato: il Milazzo passa 3-1

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Non c’è spazio nel calendario: “RINUNCIAMO ALLA SUPERCOPPA” | Esplode il caso in serie A

Lorenzo Gulotta Agosto 24, 2025

ECCO IL VICECAPITANO: lo ha deciso il c.t. della Nazionale | Ufficiale la lista dei convocati

Lorenzo Gulotta Agosto 24, 2025