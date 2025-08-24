Serie B: Bari sconfitto a Venezia. Sorpresa Carrarese. I risultati finali
Sono da poco terminati i due match di Serie B in programma per le 19:00. Il neoretrocesso Venezia riesce a battere il Bari, conquistando i primi 3 punti di questo campionato. Per i lagunari le reti nel primo tempo di Bjarki Bjarkason e Alfred Duncan, per i galletti inutile il gol del momentaneo pareggio di Mehdi Dorval. L’altro match delle 19:00 ha visto la Carrarese espugnare lo stadio Alberto Picco di La Spezia, per i toscani decisiva la doppietta di Nicolas schiavi.
Di seguito i risultati dei match:
Venezia-Bari 2-1
Spezia-Carrarese 0-2