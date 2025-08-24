Palermo-Reggiana, la Curva Nord Inferiore lancia il messaggio: “Guai a sentirci vincitori: la strada è ancora lunga”

Atmosfera di grande entusiasmo, ma anche di determinazione, in casa rosanero. Attraverso un video pubblicato su Facebook, la pagina ufficiale della Curva Nord Inferiore “Palermo: La Mia Città, La Mia Fede – CNI” ha diffuso le immagini della coreografia di ieri al “Barbera”, accompagnandole con un post dal forte valore simbolico e motivazionale.

“Noi siamo la Curva Nord! – si legge nel messaggio – Siamo quel carretto che mai si fermerà, quella fiamma sempre ardente. Abbiamo deciso di partire al contrario, creando da subito un’atmosfera di vittoria, ma guai a sentirci vincitori. La strada è ancora lunga, il traguardo è arduo, le sfide più difficili richiedono naturalmente più sforzo, più sudore, più coraggio, più sacrificio, ma sono le più belle da affrontare per chi ha l’anima del guerriero perché tirano fuori il meglio di ognuno di noi”.

Il gruppo organizzato invita poi a mantenere alta la concentrazione e a non fermarsi all’entusiasmo della vittoria più recente: “Nessuno si deve sentire appagato, dobbiamo avere sempre fame ed essere sempre pronti a battagliare, quindi testa bassa e pedalare… tutti! Questo è il messaggio che vogliamo mandare alla curva e alla squadra. Testa al Frosinone, ieri è già passato”.