Serie A: Pisa avanti a Bergamo, pari tra Juventus e Parma. I risultati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Si sono conclusi i primi tempi delle partite di Serie A iniziate alle 20.45. A sorpresa, il Pisa è in vantaggio sul campo dell’Atalanta: al “Gewiss Stadium” la squadra toscana conduce 0-1 grazie all’autogol di Hien.

Nell’altro match della serata, equilibrio allo “Stadium” tra Juventus e Parma: i bianconeri di Allegri non sono riusciti a sbloccare il risultato contro la formazione emiliana, con il primo tempo che si è chiuso sullo 0-0.

Parziali al 45’

Atalanta-Pisa 0-1

Juventus-Parma 0-0

Ultimissime

Serie A: Pisa avanti a Bergamo, pari tra Juventus e Parma. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Palermo-Reggiana, la Curva Nord Inferiore: “Guai a sentirci vincitori: la strada è ancora lunga”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Serie B: Bari sconfitto a Venezia. Sorpresa Carrarese. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Sampdoria, possibile scambio di difensori con il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Serie A: il Como batte la Lazio. Pari Cagliari in extremis. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025