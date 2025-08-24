Serie A: Pisa avanti a Bergamo, pari tra Juventus e Parma. I risultati parziali

Si sono conclusi i primi tempi delle partite di Serie A iniziate alle 20.45. A sorpresa, il Pisa è in vantaggio sul campo dell’Atalanta: al “Gewiss Stadium” la squadra toscana conduce 0-1 grazie all’autogol di Hien.

Nell’altro match della serata, equilibrio allo “Stadium” tra Juventus e Parma: i bianconeri di Allegri non sono riusciti a sbloccare il risultato contro la formazione emiliana, con il primo tempo che si è chiuso sullo 0-0.

Parziali al 45’

Atalanta-Pisa 0-1

Juventus-Parma 0-0