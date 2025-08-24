Serie B: Sudtirol avanti a Catanzaro, Frosinone già sul doppio vantaggio. I risultati parziali

Agosto 24, 2025

Si sono chiusi i primi tempi delle partite di Serie B in programma questa sera. Al “Ceravolo” il Sudtirol è avanti 0-1 contro il Catanzaro grazie al gol di Kofler, arrivato al 12’.

Netto il parziale allo “Stirpe”, dove il Frosinone conduce 2-0 sull’Avellino: giallazzurri a segno con Koutsoupiias al 4’ e Marchizza al 28’, che hanno indirizzato subito la sfida.

Parziali al 45’

Catanzaro-Sudtirol 0-1 (12’ Kofler)

Frosinone-Avellino 2-0 (4’ Koutsoupiias; 28’ Marchizza)

