AIA, Tommasi designatore ad interim di Serie A e B al posto di Rocchi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
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Arriva la decisione ufficiale in casa AIA dopo il terremoto che ha colpito il vertice arbitrale. Come riportato dall’ANSA, è Tommasi il nuovo designatore ad interim per Serie A e Serie B, chiamato a sostituire Rocchi fino al termine dell’attuale stagione.

Secondo quanto appreso dall’ANSA, Tommasi, 50 anni e originario di Bassano del Grappa, assume l’incarico in una fase estremamente delicata, segnata dall’inchiesta della Procura di Milano che vede Rocchi indagato per concorso in frode sportiva.


La scelta, riferisce ancora l’ANSA, garantisce continuità tecnica in vista delle ultime giornate di campionato, evitando soluzioni esterne e puntando su una figura già inserita nel sistema arbitrale.

Tommasi avrà ora il compito di gestire le designazioni in un momento di forte pressione mediatica e istituzionale, con l’obiettivo di assicurare regolarità e stabilità al finale di stagione.

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