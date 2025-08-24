Tare, colpo da LONDRA: l’attaccante arriva “Gratis” | Maglia numero 9 pronta

Il Milan si sta muovendo in chiave calciomercato: una vera e propria rivoluzione. Pronto un colpo da Londra.

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare sta prendendo sempre più forma. La compagine lombarda vuole prepararsi al meglio in vista della stagione che verrà e sin qui ha portato avanti un mercato mirato, sia in entrata che in uscita, per cercare di smussare e rafforzare la rosa.

Il mister toscano difficilmente non raggiunge i propri obiettivi in massima serie e con il suo Milan vorrà certamente ritornare in alto in classifica dopo annate deludenti a seguito dello scudetto conquistato con Pioli. La scorsa stagione è di certo emblematica e Allegri prenderà spunto per far sì che non si ripeta.

Un trofeo portato a casa, è vero, la Supercoppa italiana conquistata contro gli acerrimi rivali dell’Inter. Ma anche e soprattutto una stagione fatta più di bassi che di alti, con cambi sulla panchina e una squadra mai del tutto unita. Prima è stato il turno di Fonseca che ha regalato ai tifosi del Milan una gioia su tutte: il trionfo al Bernabeu con il Real.

Poi da gennaio cambio al timone visti gli scarsi risultati in campionato. L’instabile nave Milan è stata affidata a capitan Conceicao che si è subito mostrato vincente, con la Supercoppa tra le mani e l’emblematica foto con il sigaro fumato per festeggiare che ha fatto il giro del web. Da quel momento però, il nulla cosmico.

Vento di rivoluzione

Ottavo deludente posto in campionato, buone prestazioni alternate a partite sotto tono e soprattutto un ottavo posto che non ha regalato alcun accesso alle competizioni europee. Per giunta, l’unica e ultima speranza di accedere quantomeno in Europa League, è svanita definitivamente a Roma.

Sotto il cielo della Capitale i rossoneri sono stati sconfitti in finale di Coppa Italia dal Bologna. Da quel momento rivoluzione. Tare come direttore sportivo e Allegri come tecnico. Sono arrivati Estupinan, Modric, Ricci, Jashari, De Winter, Terracciano e Athekame. Hanno lasciato invece Theo Hernandez e Reijnders su tutti, due pezzi da novanta. E ora sembra vicino un nuovo obiettivo.

Il bomber da Londra

Adesso il Milan sarebbe in cerca di un bomber puro, in grado di buttare dentro il pallone. Un numero nove in grado di fare la differenza sotto porta. E la soluzione potrebbe arrivare direttamente da Londra. Il calciatore piace alla dirigenza rossonera e nelle prossime ore potrebbero esserci degli sviluppi.

Stiamo parlando di Nicolas Jackson del Chelsea secondo quanto riportato da TMW. L’attaccante è valutato circa 50-60 milioni dai Blues ma il Milan potrebbe arrivare al giocatore con la formula del prestito. Vedremo se ci saranno nuove notizie nel corso delle ultime giornate di calciomercato.