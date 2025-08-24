Serie C girone A: doppio vantaggio del Vicenza, parità tra Pro Patria e Pro Vercelli. I risultati
Si sono da poco conclusi i primi tempi dei match di Serie C del girone A in programma per le ore 21:00. Va a riposo con un vantaggio di due reti il Vicenza, impegnato nell’incontro odierno contro la Lumezzane. Si conclude invece in parità il primo tempo tra Pro Patria e Pro Vercelli, con pareggio negli ultimi minuti del primo tempo da parte dei padroni di casa. Di seguito i risultati dei match:
L.R Vicenza- Lumezzane 2-0
Pro Patria- Pro Vercelli 1-1