Serie C girone A: doppio vantaggio del Vicenza, parità tra Pro Patria e Pro Vercelli. I risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Si sono da poco conclusi i primi tempi dei match di Serie C del girone A in programma per le ore 21:00. Va a riposo con un vantaggio di due reti il Vicenza, impegnato nell’incontro odierno contro la Lumezzane. Si conclude invece in parità il primo tempo tra Pro Patria e Pro Vercelli, con pareggio negli ultimi minuti del primo tempo da parte dei padroni di casa. Di seguito i risultati dei match:

L.R Vicenza- Lumezzane 2-0

Pro Patria- Pro Vercelli 1-1

 

