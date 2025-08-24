Serie C girone C: Poker del Catania a primo tempo, non si sblocca il risultato a Casarano. I risultati

Sono da poco terminati i primi tempi dei match di Serie C girone C in programma per le ore 21:00. Grande primo tempo del Catania, che parte molto bene rifilando subito quattro gol al Foggia dell’ex allenatore del Palermo Delio Rossi, in rete Emanuele Cicerelli, Francesco Forte, Mario Ienardi e Daniele Donnarumma. Termina con il parziale di 0-0 e con poche emozioni invece il primo tempo del neopromosso Trapani, impegnato in trasferta contro il Casarano. Vanno invece negli spogliatoi con il risultato di 1-1 Monopoli e Cosenza, a sbloccare il risultato il centrocampista del Cosenza Aldo Florenzi, pareggio dei pugliesi Antonio Imputato. Di seguito i risultati dei match:

Catania-Foggia 4-0

Casarano- Trapani 0-0

Monopoli-Cosenza 1-1