Spezia, vicino il ritorno di Maggiore

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Dopo essere stato accostato al Palermo, Giulio Maggiore è adesso vicino a lasciare la Salernitana per tornare a vestire la maglia dello Spezia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, si avvicina infatti il clamoroso ritorno del centrocampista al club ligure.

Classe ’98, Maggiore è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, di cui è stato anche capitano. I liguri sarebbero in vantaggio sul Bari per aggiudicarsi il giocatore: lo Spezia ha infatti sfoltito la rosa e, grazie alla cessione di Antonucci e a quelle imminenti di Colak e Lapadula, può ora concretizzare l’operazione.

