Serie A: pari tra Atalanta e Pisa, la Juventus piega il Parma. I risultati finali
Si chiude la domenica della prima giornata di Serie A con due match ricchi di spunti. A Bergamo l’Atalanta non va oltre l’1-1 contro il Pisa: ospiti avanti al 26’ grazie all’autogol di Hien, mentre la squadra di casa trova il pareggio in avvio di ripresa con Scamacca, al 50’.
Esordio positivo invece per la Juventus, che allo “Stadium” supera il Parma 2-0. I bianconeri sbloccano il risultato al 59’ con David e chiudono la pratica all’84’ con Vlahovic, regalando alla squadra di Allegri i primi tre punti del campionato.
Finali prima giornata Serie A
Atalanta-Pisa 1-1 (26’ aut. Hien; 50’ Scamacca)
Juventus-Parma 2-0 (59’ David; 84’ Vlahovic)