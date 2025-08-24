Serie A: pari tra Atalanta e Pisa, la Juventus piega il Parma. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Si chiude la domenica della prima giornata di Serie A con due match ricchi di spunti. A Bergamo l’Atalanta non va oltre l’1-1 contro il Pisa: ospiti avanti al 26’ grazie all’autogol di Hien, mentre la squadra di casa trova il pareggio in avvio di ripresa con Scamacca, al 50’.

Esordio positivo invece per la Juventus, che allo “Stadium” supera il Parma 2-0. I bianconeri sbloccano il risultato al 59’ con David e chiudono la pratica all’84’ con Vlahovic, regalando alla squadra di Allegri i primi tre punti del campionato.

Finali prima giornata Serie A

Atalanta-Pisa 1-1 (26’ aut. Hien; 50’ Scamacca)

Juventus-Parma 2-0 (59’ David; 84’ Vlahovic)

Ultimissime

Serie A: pari tra Atalanta e Pisa, la Juventus piega il Parma. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Spezia, vicino il ritorno di Maggiore

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Serie C girone C: Poker del Catania al primo tempo, non si sblocca il risultato a Casarano. I risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025

Serie C girone A: doppio vantaggio del Vicenza, parità tra Pro Patria e Pro Vercelli. I risultati

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 24, 2025
Tare

Tare, colpo da LONDRA: l’attaccante arriva “Gratis” | Maglia numero 9 pronta

Lorenzo Gulotta Agosto 24, 2025