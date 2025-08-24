Serie C girone A: il Vicenza travolge la Lumezzane, vittoria in trasferta per la Pro Vercelli. I risultati
Si sono appena conclusi i match della Domenica sera del girone A di Serie C. Grande esordio di campionato per il Vicenza che ne fa cinque alla Lumezzane, in rete Maxime Leverbe, Thomas Sandon, Claudio Morra, David Stuckler e l’ex rosa Nicola Rauti. Vittoria in extremis invece per la Pro Vercelli, che trova il definitivo vantaggio all’88’ con gol di Ilario Iotti. Di seguito i risultati dei match:
L.R Vicenza-Lumezzane 5-0
Pro Patria-Pro Vercelli 2-3