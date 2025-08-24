Serie B: pari tra Catanzaro e Sudtirol, Frosinone ok contro l’Avellino. I risultati finali

Si chiude la prima giornata di Serie B con due risultati importanti. Al “Ceravolo” il Catanzaro riesce a rimontare lo svantaggio iniziale contro il Sudtirol: ospiti avanti al 12’ con Kofler, ma al 61’ ci pensa Iemmello a firmare l’1-1 definitivo.

Tutto facile invece per il Frosinone, che allo “Stirpe” batte l’Avellino 2-0. Giallazzurri subito avanti al 4’ con Koutsoupiias, poi il raddoppio al 28’ di Marchizza che mette in cassaforte i tre punti.

Finali Serie B – Prima giornata

Catanzaro-Sudtirol 1-1 (12’ Kofler; 61’ Iemmello)

Frosinone-Avellino 2-0 (4’ Koutsoupiias; 28’ Marchizza)

