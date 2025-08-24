Serie C girone C: Foggia sconfitto a Catania, pari senza reti per il Trapani. I risultati finali

Si sono appena conclusi i match della Domenica sera del girone C del campionato di Serie C. Risultato tennistico per il Catania, che ne fa sei e travolge il Foggia dell’ex allenatore del Palermo Delio Rossi. Per i Rossoblu a segno Emanuele Cicerelli, Daniele Donnarumma, Mario Ielardi e Francesco forte. Pareggio senza reti quello tra Trapani e Casarano, che si dividono la posta in palio.

Mentre arriva un rocambolesco pareggio tra Monopoli e Cosenza: i calabresi passano in vantaggio con il gol di Aldo Florenzi, ma a cavallo tra il primo e il secondo tempo la ribalta il Monopoli con le reti di Imputato e Tirelli. Trovano infine il gol del pareggio i lupi con la rete di Mazzocchi.

Catania-Foggia 6-0

Casarano – Trapani 0-0

Monopoli – Cosenza 2-2