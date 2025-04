Serie A, gare rinviate per la morte di Papa Francesco: scelta la data dei recuperi

La trentatreesima giornata di Serie A si chiude con un rinvio inatteso e carico di emozione. Le ultime quattro partite in programma per lunedì 21 aprile 2025 — Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus — non si disputeranno a causa della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta nella mattinata odierna.

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la nuova data dei recuperi, fissati tutti in contemporanea. Le quattro sfide verranno giocate mercoledì 23 aprile alle ore 18:30.

Questo il comunicato diffuso dalla Lega:

“Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33^ giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate:

CAGLIARI – FIORENTINA Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

GENOA – LAZIO Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

PARMA – JUVENTUS Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30

TORINO – UDINESE Mercoledì 23 aprile 2025 ore 18.30”

Le autorità calcistiche italiane hanno scelto di onorare la memoria del Pontefice con una sospensione temporanea delle attività sportive, a testimonianza del profondo impatto che la sua figura ha avuto anche al di fuori dell’ambito religioso.