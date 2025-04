Morte Papa Francesco: il Palermo dona il cibo dello stadio alla Missione di Biagio Conte

Anche il calcio italiano piange Papa Francesco. La FIGC, per onorare la memoria del Santo Padre, ha deciso di rinviare tutte le partite di oggi, lunedì 21 aprile. Il Palermo, che oggi avrebbe dovuto giocare contro la Carrarese, ha deciso di compiere un’iniziativa solidale. Infatti, il club rosanero – come si apprende dai suoi canali ufficiali – ha deciso di donare gli oltre 600 pasti pronti per il catering del match di oggi alla “Missione Speranza e Carità di Biagio Conte”. Di seguito il post ufficiale:

“Con il rinvio della partita abbiamo deciso di donare tutti gli oltre 600 pasti già pronti per il catering dello stadio alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Lo stesso luogo che Papa Francesco aveva scelto in occasione della sua ultima visita a Palermo. Un cerchio che si chiude, ma come ogni cerchio riparte”.