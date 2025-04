TMW: “Serie B, in corso il Consiglio di Lega. La 34ª giornata si recupera il 12 maggio?”

Dalle ore 15 di oggi, lunedì 21 aprile, è in corso la riunione del Consiglio della Lega B per riprogrammare la 34ª giornata di campionato, rinviata per via della scomparsa di Papa Francesco. Secondo le prime voci trapelate, con il 35ª turno già in programma per venerdì 25 aprile e con il 36ª calendarizzato per l’1 maggio, l’ipotesi più concreta è quella di recuperare le partite di oggi la sera di lunedì 12 maggio, ovvero in coda alla 38ª e ultima giornata oltre che tre giorni prima del via ai playoff promozione. A riportarlo è Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.

