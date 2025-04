Escl. Pres. San Lorenzo piange Papa Francesco: «Il suo tifo era motivo di orgoglio. Intitoleremo a lui il nuovo stadio»

«La notizia della morte del Papa mi riempie di tristezza. Ci legava un rapporto di reciproco rispetto e di recente avevamo avuto uno scambio di lettere. Lo scorso settembre mi aveva invitato presso la sua residenza e gli avevo chiesto il permesso di intitolargli il nuovo stadio che costruiremo. Invito da lui accolto. Avere un tifoso d’eccezione come il Papa era per noi molto importante, un motivo di grande orgoglio. Papa Francesco è stata una brava persona, che ha sempre aiutato i bisognosi. Ci mancherà tantissimo». Questo il ricordo di Papa Francesco in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, di Marcelo Moretti, presidente del San Lorenzo, squadra del cuore del compianto Pontefice.

Continue Reading