Serie A, cambia il nome: torna la denominazione “Lega Calcio Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025

Il presidente della Serie A Ezio Simonelli/ fonte Facebook- ilovepalermocalcio.com

Una svolta simbolica ma significativa: la Serie A cambia nome e tornerà a chiamarsi “Lega Calcio Serie A”. L’annuncio è arrivato dal presidente Ezio Simonelli al termine dell’assemblea dei club riunitasi oggi a Milano.

«Abbiamo cambiato nome. Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini – ha spiegato Simonelli –. Rimettiamo il calcio al centro del nostro progetto. Quando andiamo in giro per il mondo ci conoscono come Serie A o come calcio italiano. Abbiamo voluto cambiare perché la denominazione precedente era eccessivamente lunga».

Con questo passo, la massima lega italiana intende rafforzare la propria identità anche a livello internazionale, puntando su un brand riconoscibile e immediato.

