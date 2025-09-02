Cagliari, bagno di folla per Belotti: «Felice di essere qui, trattativa veloce»

Andrea Belotti è ufficialmente un nuovo attaccante del Cagliari. L’ex bomber del Palermo, arrivato dal Como negli ultimi istanti di mercato, è atterrato ieri pomeriggio all’aeroporto di Elmas attorno alle 15:09, accolto dall’entusiasmo di decine di tifosi rossoblù.

Cori, bandiere e una sciarpa donata come simbolo d’appartenenza hanno reso speciale il suo primo contatto con la piazza sarda. «Il Cagliari mi ha voluto fortemente, è stata una trattativa molto veloce – ha dichiarato Belotti ai giornalisti presenti –. Sono molto felice di essere qui. Non mi aspettavo una simile accoglienza, non mi avevano avvisato che ci sarebbero stati così tanti tifosi in aeroporto. Speriamo di fare una bella stagione».

L’arrivo del “Gallo” rappresenta un colpo di spessore per la squadra rossoblù, che punta ad arricchire il reparto offensivo con la sua esperienza e il suo fiuto del gol.