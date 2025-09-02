Spezia, Melissano chiarisce: «Lapadula è tornato al 100%. Verde? Il mercato estero può riservare sviluppi»

Il direttore sportivo dello Spezia, Stefano Melissano, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le mosse di mercato appena concluse, con particolare attenzione ai casi di Gianluca Lapadula e Daniele Verde.

Sul centravanti ex Cagliari, il dirigente ha voluto rassicurare tutti: «Lapadula è tornato al 100% dopo l’infortunio alla caviglia. Si era già reso disponibile nei playoff, ma solo per pochi minuti. In quel momento ha messo davanti il bene della squadra, allungando così i tempi di recupero. Ora è pienamente motivato e pronto a dare il suo contributo. Con lui non ci sono mai stati problemi, né tecnici né contrattuali: ha a cuore lo Spezia».

Capitolo uscite, invece, più complesso. «Alcune situazioni non si sono concretizzate non per nostra volontà. Avevamo costruito opportunità importanti, anche in club che giocano le Coppe Europee, ma Verde e Serpe non le hanno prese in considerazione. Per Verde la decisione era già maturata un anno fa: il suo ciclo sembrava concluso, e questo per noi resta un punto fermo. Chi resta deve avere il 100% di focus sullo Spezia», ha dichiarato Melissano.

Il ds ha poi aperto uno spiraglio: «Il mercato estero è ancora aperto, per Verde e Laurens ci sono opportunità in piedi. Vedremo se arriveranno sviluppi».