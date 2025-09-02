Dionisi: «Napoli solido con Conte. Rumors su di me? Nessuna proposta concreta»

Alessio Dionisi, ex tecnico di Sassuolo e Palermo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendo la sua opinione sul rendimento della squadra guidata da Antonio Conte.

«Il Napoli concede davvero poco agli avversari – ha dichiarato Dionisi –. In questo calcio, sempre pronto a tirare giù giudizi, i giocatori che scendono in campo con maggiore continuità sono inevitabilmente più esposti. Anche le neopromosse hanno allestito organici competitivi, capaci di giocarsela per la salvezza».

Nel corso dell’intervista l’allenatore ha anche affrontato il tema delle indiscrezioni che lo avevano accostato agli azzurri: «Io al Napoli? Qualche rumors c’è stato, però nessuna proposta. Non mi sono mai sentito molto vicino. C’era grande stima nei miei confronti, questo non lo posso smentire, ma non si è mai trasformata in una trattativa reale».