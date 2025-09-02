Stangata al Rimini: 11 punti di penalizzazione e 5.000 euro di ammenda

Settembre 2, 2025

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una pesante sanzione al Rimini, club inserito nel Girone B di Serie C. La società romagnola è stata punita con 11 punti di penalizzazione, da scontare nell’attuale stagione sportiva, oltre a un’ammenda da 5.000 euro.

Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni presentate dalla Co.Vi.So.C., che già lo scorso luglio aveva evidenziato irregolarità di natura amministrativa. Da lì il deferimento che si è concluso oggi con la stangata del Tribunale federale.

Una punizione che rischia di condizionare pesantemente il cammino del Rimini nel campionato di Serie C.

