Note UFFICIALE DELLA LEGA: il calciomercato è ancora aperto | Ecco la data di chiusura

La lunghissima sessione estiva del calciomercato non finisce certamente col gong del primo giorno di settembre.

Questa sessione estiva di calciomercato in Serie A non è stata vivace come i primi anni 2000, ma ha comunque tenuto i tifosi col fiato sospeso. Le trattative si sono svolte in modo più discreto, senza gli acquisti eclatanti di un tempo.

Il Napoli, campione in carica, ha saputo rafforzarsi in modo mirato. Il club partenopeo ha portato a casa talenti come Lucca, Beukema e Lang, ha aggiunto un centrocampista di peso come Milinkovic-Savic e un colpo straordinario Kevin De Bruyne, una mossa che ha elettrizzato la piazza.

Anche le altre big non sono state a guardare. La Juventus ha puntato forte su Jonathan David, un attaccante che promette grandi cose, mentre l’Inter ha investito su giovani di talento come Sučić, Diouf, Luis Henrique e Bonny. Il Milan ha risposto con gli acquisti di Estupinian, Jashari e Ricci, ha regalato ai tifosi Nkunku e ha completato un’operazione da sogno con l’arrivo di Luka Modrić.

Anche le squadre meno blasonate hanno saputo stupire. La Cremonese, in particolare, ha realizzato un’impresa, portando in Italia una leggenda come Jamie Vardy, ex campione del Leicester, un’operazione che ha acceso l’entusiasmo della tifoseria grigiorossa.

Il mercato degli svincolati

Le squadre di Serie A hanno la possibilità di tesserare calciatori svincolati anche dopo la chiusura del mercato. Questo “mercato dei parametri zero” non ha una data di scadenza, le squadre hanno la possibilità di ingaggiare giocatori liberi da vincoli contrattuali fino al 31 marzo.

Tra i nomi più interessanti che sono rimasti senza squadra dopo la fine del mercato figurano portieri di esperienza come Cragno e Sirigu, oltre a difensori di livello come Bernat, Caldirola, D’Ambrosio e Karsdorp. A centrocampo, si segnalano Pjanic ed Eriksen. Non mancano anche profili offensivi di prestigio, tra cui le punte Balotelli, Ben Yedder e Paco Alcacer.

Il calciomercato prosegue

Nei principali campionati europei, il calciomercato estivo si è concluso il 1° settembre. Questo vale per le big league come Serie A, Premier League, Bundesliga, La Liga e Ligue 1, che si sono allineate per terminare le trattative in contemporanea, segnando un momento cruciale per la definizione delle rose.

Al di fuori dell’Europa occidentale, le finestre di mercato hanno scadenze diverse e spesso più lunghe. Ad esempio, il mercato in Turchia chiude il 12 settembre, in Arabia Saudita l’11, in Qatar il 16. Queste differenze permettono a club di campionati con date più lunghe di ingaggiare giocatori anche dopo la fine del mercato europeo.