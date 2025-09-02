Dalla Polonia: “Il Palermo è vicino a Bereszyński”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 2, 2025

Si è conclusa ieri la sessione di calciomercato estiva della stagione 2025/26, ma c’è ancora la possibilità per i club interessati di attingere alla lista svincolati. Questo è proprio quello che sembrerebbe intenzionato a fare il Palermo.

Dopo essere stato accostato in questi giorni ai rosanero, secondo i media polacchi Bartosz Bereszyński è vicino a raggiungere l’accordo con il club di Viale del Fante per aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Inzaghi, dopo esser saltata la trattativa tra il difensore e il Raków Częstochowa.

