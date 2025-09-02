È morto il giornalista Emilio Fede: aveva 94 anni

Settembre 2, 2025

Si è spento oggi a 94 anni Emilio Fede, giornalista e volto simbolo della televisione italiana. La notizia è stata confermata dalla figlia Sveva. Da tempo ricoverato nella Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

Fede iniziò la carriera in Rai negli anni Sessanta come inviato di guerra, diventando poi direttore del Tg1. Nel 1992 approdò in Fininvest, dove per vent’anni diresse il Tg4, trasformandolo nella voce più esplicitamente filoberlusconiana del piccolo schermo. Con il suo stile sopra le righe e i celebri editoriali, è stato tra i protagonisti di un’epoca irripetibile della televisione italiana.

